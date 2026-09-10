Ex obreros de Altos Hornos exigen denuncia por faltante de nueve breakers

Ex obreros de Altos Hornos de México exigen que la sindicatura presente una denuncia ante la Fiscalía por el faltante de nueve breakers eléctricos que, aseguran, ya estaban inventariados y auditados dentro de los bienes de la empresa.

Los inconformes consideran que la desaparición del equipo debe ser investigada formalmente y que la denuncia debe presentarse contra quien resulte responsable. De acuerdo con los ex trabajadores, cada breaker tiene un valor estimado de entre 100 y 105 mil pesos, por lo que los nueve equipos representarían un perjuicio cercano al millón de pesos.

Señalaron que el hecho genera mayor preocupación debido a que se trata de equipo que ya había sido identificado dentro del inventario de AHMSA, por lo que cuestionaron cómo pudo desaparecer sin que hasta el momento exista una explicación clara.

Los ex obreros también señalaron una posible participación de guardias de seguridad, aunque será la autoridad correspondiente la que determine responsabilidades.

Mencionaron que el faltante comenzó a ser investigado desde la semana pasada y que incluso la encargada de los guardias, Mónica Elizondo, ingresó a las instalaciones para verificar la ausencia del equipo.

Ante esta situación, los trabajadores insistieron en que debe presentarse una denuncia ante la Fiscalía para esclarecer qué ocurrió con los nueve breakers y determinar quién o quiénes resulten responsables.

CLAVES :: · 9 breakers eléctricos reportados como faltantes .

:: · 9 breakers eléctricos reportados como . · Equipo previamente inventariado y auditado.: · Valor estimado: entre 100 y 105 mil pesos por unidad.

y auditado.: · Valor estimado: entre y por unidad. · Perjuicio cercano al millón de pesos .

. · Ex obreros exigen denuncia ante la Fiscalía .

ante la . · Piden investigar y deslindar responsabilidades.

Exigencia de Investigación Formal

Ex obreros de Altos Hornos de México exigen que la sindicatura presente una denuncia ante la Fiscalía por el faltante de nueve breakers eléctricos que, aseguran, ya estaban inventariados y auditados dentro de los bienes de la empresa.

Ervey Valenzuela de la Torre, integrante del grupo de Defensa Laboral de Ex Trabajadores de AHMSA, señaló que la desaparición del equipo debe ser investigada formalmente y que la denuncia debe presentarse contra quien resulte responsable.

De acuerdo con Valenzuela de la Torre, cada breaker tiene un valor estimado de entre 100 y 105 mil pesos, por lo que los nueve equipos representarían un perjuicio cercano al millón de pesos.

El entrevistado destacó que el hecho genera mayor preocupación debido a que se trata de equipo que ya había sido identificado dentro del inventario de AHMSA, por lo que cuestionó cómo pudo desaparecer sin que hasta el momento exista una explicación clara.

Posible Participación de Seguridad

Los ex obreros también señalan una posible participación de guardias de seguridad, aunque será la autoridad correspondiente la que determine responsabilidades.

Valenzuela de la Torre mencionó que el faltante comenzó a ser investigado desde la semana pasada y que incluso Mónica Elizondo, encargada de los guardias, ingresó a las instalaciones para verificar la ausencia del equipo.

Ante esta situación, los trabajadores insistieron en que debe presentarse una denuncia ante la Fiscalía para esclarecer qué ocurrió con los nueve breakers y determinar quién o quiénes resulten responsables.

El reclamo central de los ex obreros es que se investigue la desaparición de un equipo que, aseguran, ya estaba debidamente inventariado y auditado dentro de los bienes de AHMSA.