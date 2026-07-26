Chofer de regidora causa accidente: denuncia en Monclova

Un repartidor de la plataforma Rappi y su madre denunciaron públicamente a la regidora de Morena en Monclova, Mari Lou Ontiveros, a quien acusan de intentar responsabilizar al joven de un accidente vial que, aseguran, fue provocado por el chofer de la funcionaria. Además, señalaron que la edil pretende cobrarle entre 30 y 40 mil pesos por daños que, afirman, en parte no corresponden al impacto.

Erick y su madre, Mayela, vecinos de la colonia Valle de San Miguel, informaron que el percance ocurrió el miércoles 15 de julio en la rotonda del bulevar Francisco I. Madero, a unos metros del centro comercial Walmart.

De acuerdo con el testimonio de los denunciantes, la camioneta de la regidora era conducida por su chofer, quien abrió demasiado la trayectoria al circular por la rotonda y terminó impactando al joven, que viajaba en motocicleta. Los afectados sostuvieron que el peritaje fue modificado para atribuir la responsabilidad a Erick y señalaron que la regidora habría influido en el procedimiento, aunque no presentaron pruebas de esa afirmación.

Erick afirmó que la actitud de la funcionaria cambió después del accidente. "Primero fue amable, pero ya en las instalaciones de Seguridad Pública actuó con mucha prepotencia", aseguró.

Mayela también señaló que escuchó comentarios de personas presentes en el lugar, quienes le dijeron que no sería la primera ocasión en que la regidora se ve involucrada en un accidente vial. Asimismo, denunció que durante el conflicto la edil realizó comentarios despectivos hacia ella. "Como una pobretona como yo no va a tener para pagar un simple choque", aseguró que expresó la regidora.

Los denunciantes indicaron que el seguro de ampliación únicamente cubrió alrededor de 2 mil pesos por los daños ocasionados por el impacto. Sin embargo, afirmaron que la regidora les exigía entre 30 y 40 mil pesos e intentaba atribuirles otros daños que la camioneta presentaba en la parte trasera y en la defensa, pese a que, según su versión, el contacto ocurrió únicamente en un costado de la unidad.

Erick también denunció que sufrió una fractura en un tobillo a consecuencia del accidente y que actualmente requiere el uso de muletas. De acuerdo con su testimonio, la regidora no se hizo cargo de los gastos derivados de la lesión ni se interesó por su estado de salud.

Mayela cuestionó la conducta de la funcionaria. "Un servidor público no debe conducirse con esa prepotencia. Le faltó humildad", expresó. Añadió que inicialmente decidió guardar silencio por temor a enfrentar a una servidora pública. "No hablamos en su momento por el miedo. De hecho, todavía me da miedo hablar porque siento que no voy a poder contra una regidora", manifestó.

Hasta el momento, la regidora Mari Lou Ontiveros no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por Erick y su madre.