Denuncian en redes ataques de "Morín" afuera de tienda de autoservicio

MONCLOVA, COAH.- Una mujer denunció a través de redes sociales que un hombre conocido como "Morín" se le fue encima cuando se encontraba afuera de una tienda de autoservicio ubicada sobre el bulevar Pape, situación que, aseguró, la dejó asustada y alterada.

La publicación fue realizada por Norma Patricia Cabrera Inostroza, quien relató que el hombre se aproximó de manera agresiva, pero pudo ser retirado del lugar gracias a la intervención del guardia de seguridad y de otro hombre que se encontraba en el sitio.

Antecedentes de agresiones

De acuerdo con su denuncia, la mujer señaló que no llegó a ser golpeada durante el incidente, aunque manifestó temor por la conducta del hombre.

En su publicación, también afirmó que años atrás el mismo individuo habría agredido a su padre con un barrote, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Llamado a la comunidad

Norma Patricia Cabrera Inostroza pidió apoyo a través de redes sociales y manifestó su preocupación por lo que, según su testimonio, ha ocurrido con otras personas.

La mujer identificó al señalado como "el Morín de la avenida Industrial, calle Fertilizantes" y llamó a las autoridades y a la ciudadanía a atender la situación.

La denuncia fue difundida públicamente en redes sociales; los señalamientos corresponden al testimonio de la autora de la publicación.