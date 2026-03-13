Cuatro alumnas denuncian abuso en Monclova: Policía Violeta actúa

Cuatro alumnas de distintos planteles educativos de Monclova denunciaron presuntos abusos mediante el programa denominado Buzón Anónimo, una estrategia implementada en secundarias, preparatorias y universidades para que las estudiantes puedan reportar cualquier tipo de violencia de forma segura.

Algunas de las estudiantes que realizaron su denuncia optaron por recibir atención psicológica, mientras que otras decidieron proceder por la vía legal.

La directora de Policía Violeta, María José Ballesteros, informó que tan solo durante esta semana se recibieron cuatro denuncias a través de este mecanismo, luego de las pláticas de prevención que personal de la corporación realiza en instituciones educativas.

Explicó que el programa consiste en compartir con las estudiantes un código QR que las enlaza directamente a una línea de WhatsApp, donde pueden enviar su reporte de manera confidencial.

A partir de ese contacto, las jóvenes son canalizadas con abogadas o psicólogas, y en los casos más graves se turnan directamente al Centro de Empoderamiento para la Mujer o a la Fiscalía del Estado para iniciar el proceso legal correspondiente.

"Por medio de las pláticas que estamos manejando en diferentes instituciones estamos trabajando con un proyecto nuevo que se llama ´Buzón Anónimo´. Les proyectamos un código QR y por medio de ese código pueden escribir directamente a un WhatsApp, donde se les canaliza con abogadas o psicólogas, o bien al Centro de Empoderamiento para la Mujer o a la Fiscalía si el caso es más grave", explicó.

La funcionaria señaló que actualmente en Monclova se ha registrado un incremento en los reportes de violencia contra las mujeres; sin embargo, aclaró que esto no necesariamente significa que haya más casos, sino que existe mayor confianza para denunciar.

Asimismo, informó que actualmente 78 mujeres cuentan con medidas de restricción, aunque la cifra puede variar debido a que estas disposiciones tienen vigencia de 30 a 90 días. Algunas de estas medidas también se han solicitado para menores de edad, a través de sus madres.

Finalmente, indicó que la Policía Violeta continúa llevando a las escuelas información sobre los protocolos de actuación ante situaciones de violencia, además de difundir la ubicación de los Puntos Violetas instalados en el municipio y en algunas tiendas de conveniencia, espacios seguros donde las mujeres pueden solicitar ayuda.

De igual manera, destacó que se trabaja de manera coordinada con la Instancia de la Mujer, acercando a psicólogas y abogadas a las instituciones educativas para brindar atención directa en caso de que surjan reportes durante las propias pláticas de prevención.