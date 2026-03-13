Carlos Villarreal refuerza la seguridad en Monclova con acciones de la Policía Municipal

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad y mantener a Monclova como una ciudad segura para las familias, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el pase de lista de los elementos de la Policía Municipal, como parte del trabajo coordinado para consolidar el Modelo Coahuila de Seguridad, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, que promueve la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal ha impulsado acciones para mejorar las condiciones laborales de las y los elementos de la corporación, avanzando en la homologación salarial, el fortalecimiento del equipamiento, así como en programas de capacitación y profesionalización para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y reforzar las capacidades operativas de la Policía Municipal.

Durante esta actividad acompañaron al alcalde el subsecretario de Gobierno de la Región Centro–Desierto, Sergio Sisbeles; el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López; el director de la Policía Municipal, Gabriel Santos; y el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

En este marco, el alcalde reconoció el compromiso, valentía y vocación de servicio de las mujeres y hombres que integran la Policía Municipal, quienes diariamente trabajan para proteger a las familias monclovenses. "El trabajo que realizan nuestras y nuestros policías es fundamental para mantener la tranquilidad de Monclova. Desde el Gobierno Municipal cuentan con todo nuestro respaldo, porque sabemos que su compromiso y vocación de servicio son clave para proteger a nuestras familias", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones en materia de seguridad, trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, la Federación y los municipios de la Región Centro–Desierto, para mantener la paz, el orden y la tranquilidad en la ciudad.