Saltillo premiado por su programa Corazones Voluntarios

SALTILLO, COAHUILA.- La ciudad de Saltillo fue reconocida una vez más a nivel nacional, en esta ocasión, por organizaciones municipalistas de México y Latinoamérica, por el programa Corazones Voluntarios que se implementa a través del DIF Saltillo.

En representación del alcalde Javier Díaz González, Melissa Quijano Aguirre y Lorena González Valdés, directora y coordinadora del Voluntariado del DIF Saltillo, asistieron a la ceremonia de entrega de Premios Nacionales Buen Gobierno Municipal 2025 en la Ciudad de México.

Saltillo fue reconocido en la categoría de Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Coahuila, en el apartado de Voluntariado y Participación Social.

Objetivos del programa Corazones Voluntarios

En el evento se dio a conocer que el objetivo principal del programa Corazones Voluntarios es promover la solidaridad y la participación ciudadana mediante acciones de voluntariado para apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Con ello se beneficia de manera directa a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación vulnerable.

Acciones del programa

Entre las acciones principales del programa se encuentran actividades de voluntariado comunitario; donación de alimentos, ropa y apoyos diversos; visitas y acompañamiento en casas hogar, hospitales y centros asistenciales; así como la organización de campañas solidarias y recaudación de apoyos.

El premio se entrega a través de las organizaciones municipalistas de México y Latinoamérica: el Instituto Buen Gobierno, la Conferencia Nacional de Municipios de México, la Federación Nacional de Municipios de México, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Asociación de Autoridades Locales de México.