Carlos Villarreal arranca rehabilitación de plaza en Monclova

Con una inversión de 4.1 millones de pesos, el Ayuntamiento de Monclova inició los trabajos de rehabilitación de la plaza pública de la colonia Praderas del Sur, con el objetivo de generar un espacio digno para la convivencia y el esparcimiento familiar, atendiendo una de las principales peticiones de los vecinos de este sector.

La tarde de este viernes se realizó el arranque oficial de la obra, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, acompañado por el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, así como regidores y habitantes de la colonia, quienes agradecieron la respuesta del Gobierno Municipal a una solicitud que por años habían planteado.

Durante el evento se informó que la obra contempla una serie de acciones para mejorar integralmente este espacio público. Entre los trabajos se encuentran 103 metros lineales de instalación de cerco de malla ciclónica, 1,056 metros cuadrados de construcción de banqueta perimetral y andadores, así como la colocación de 12 bancas metálicas, entre otros trabajos.

Dentro del proyecto también se contempla la aplicación de pintura, instalación de lámparas, con lo que se busca mejorar la iluminación y seguridad del lugar.

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estas obras forman parte de los compromisos asumidos con las colonias de la ciudad y que se realizan gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado. "Con esta inversión de más de 4.1 millones de pesos arrancamos la rehabilitación de este punto. Es una inversión para las familias del sector, para que puedan convivir en un espacio digno y seguro", expresó.

El edil adelantó que en las próximas semanas continuarán arrancando obras en distintos sectores de la ciudad como parte del plan de inversión Prendamos Monclova. Destacó que el fortalecimiento de los espacios públicos forma parte de la estrategia para mejorar la calidad de vida de las familias. "En Monclova tenemos claro que cuidar a nuestra gente comienza con fortalecer a quienes están disponibles para atender cualquier emergencia. Tener corporaciones fuertes y una ciudad ordenada es lo que nos permite consolidarnos como una ciudad para vivir, trabajar, invertir y crecer".

La rehabilitación de esta plaza forma parte de una serie de acciones que se estarán realizando en colonias del sector sur de la ciudad, donde autoridades municipales continuarán atendiendo solicitudes de los vecinos para mejorar infraestructura urbana y espacios comunitarios.