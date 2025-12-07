Jesús Reyes y Javier Enríquez denuncian extorsión en Coahuila

Mientras miles de paisanos regresan al país para pasar las fiestas con sus familias, su trayecto por Coahuila vuelve a verse empañado por denuncias de extorsión a manos de corporaciones policiales, una práctica que se repite cada temporada decembrina y que convierte el viaje de reencuentro en un recorrido de miedo e incertidumbre.

Desde un paradero de combustible en Castaños, paisanos narraron cómo son detenidos en diferentes puntos del camino por elementos que, bajo supuestas faltas administrativas o revisiones sin fundamento, les exigen dinero en dólares para dejarlos continuar. Jesús Reyes, quien viaja desde Memphis rumbo a la Ciudad de México, aseguró que ha sido obligado a entregar hasta 1,600 dólares en efectivo.

"No quieren pesos, quieren dólares. No importa si te para uno aquí y otro metros adelante, todos quieren su parte", denunció con molestia.

El testimonio se repite en la voz de Javier Enríquez, procedente de Dallas, Texas, con destino a Guanajuato, quien afirmó haber perdido mil dólares en este mismo esquema de abusos. "Nos vienen jodie.... desde que entramos; la policía, los tránsitos... todos", expresó.

Las denuncias exhiben una realidad que golpea directamente a quienes regresan cargados de ilusiones, regalos y ahorros fruto de años de trabajo fuera del país. Dinero destinado a sus familias termina en manos de quienes deberían protegerlos. En medio del incremento del paso de paisanos por la Región Centro, ciudadanos piden una intervención inmediata de las autoridades para frenar estos abusos que, lejos de desaparecer, se repiten cada diciembre con total impunidad.