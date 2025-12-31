Luis Ángel Sanmiguel destaca quejas por abusos de autoridad en Coahuila

El año concluye sin variaciones significativas en el comportamiento de denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos en la Región Centro. La Visitaduría Regional contabiliza un estimado de 350 expedientes abiertos en 2025, cifra que se mantiene en niveles similares a los del año previo, cuando se cerró el registro con poco más de 320 inconformidades.

De acuerdo con Luis Ángel Sanmiguel, visitador regional, una parte considerable de las quejas tiene relación directa con corporaciones de seguridad. Alrededor del 30% corresponde a señalamientos contra policías municipales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, principalmente por actuaciones consideradas fuera de protocolo.

Las denuncias recibidas incluyen casos de detenciones presuntamente injustificadas, allanamientos sin orden y abusos de autoridad, situaciones que, según la Visitaduría, son canalizadas para su revisión formal y la emisión de recomendaciones cuando así procede.

Sanmiguel destacó que, aunque la cifra no representa un repunte respecto a 2024, sí refleja una persistencia en los actos que motivan la inconformidad ciudadana, por lo que se mantiene la vigilancia sobre el actuar policial en los 13 municipios que conforman esta zona del estado. "El comportamiento es estable, no hay un incremento notable, pero seguimos atentos a cada expediente para que se respeten las garantías de la población", puntualizó.

La Comisión reiteró que todas las quejas continúan su curso bajo lineamientos establecidos, con el objetivo de fortalecer la cultura de legalidad y asegurar que los cuerpos de seguridad operen dentro del marco de derechos humanos.