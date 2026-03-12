Fiscalía Región Centro se reúne con Derechos Humanos para fortalecer la transparencia

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, la Fiscalía en la Región Centro sostuvo una reunión con el visitador regional de la Comisión de Derechos Humanos, informó el delegado regional.

El funcionario explicó que el encuentro tuvo como finalidad establecer una coordinación que permita hacer de la institución una instancia más cercana a la protección de los derechos humanos, así como generar sinergia entre ambas dependencias para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Indicó que dentro de los acuerdos planteados se encuentra la posibilidad de que el visitador de Derechos Humanos participe en determinadas diligencias ministeriales, con el propósito de dar fe de que los procedimientos se realizan conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas. De esta manera, se busca reforzar la transparencia en el trabajo que realiza el Ministerio Público.

Asimismo, señaló que se revisará el listado de quejas que existen contra la institución en la región, a fin de analizarlas, solventarlas y darles el trámite correspondiente. Precisó que aún no se cuenta con el número exacto de estos señalamientos, ya que se realizará un estudio previo para conocer el total de casos y poder atenderlos de manera adecuada.

El delegado añadió que esta colaboración también permitirá brindar mayor confianza a los ciudadanos que acuden a presentar denuncias, ya que, si bien la ley establece que tienen derecho a un asesor jurídico, se pretende robustecer el acompañamiento institucional con la presencia del visitador de Derechos Humanos, quien podrá levantar actas y dar constancia de la legalidad de los procesos.