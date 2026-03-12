Familia de Ana Martínez intensifica búsqueda tras su desaparición

Cinco días han transcurrido desde la desaparición de Ana Erika Martínez Ballesteros, de 52 años de edad, y la angustia entre sus familiares continúa en aumento, ya que hasta el momento no existe ningún rastro claro sobre su paradero.

Abigail Martínez, hija mediana de la mujer, informó que cuentan con videos que muestran el momento en que su madre salió de su domicilio alrededor de las 9:00 de la mañana, en el sector Tierra y Libertad, siendo esa la última vez que fue vista por la familia.

Señaló que desde entonces han buscado entre familiares, amigos y conocidos para saber si alguien sabía a dónde podría dirigirse, sin embargo, nadie tiene información que ayude a ubicarla.

Los familiares también han recorrido colonias cercanas al lugar donde vive y han colocado fichas de búsqueda en diferentes puntos de la ciudad con la esperanza de que alguien pueda aportar algún dato que permita localizarla. "Solamente recibimos una llamada de una persona que dijo haberla visto en un lugar, fuimos hasta allá, pero al final no era ella", explicó.

Abigail comentó que su madre en ocasiones presentaba crisis de ansiedad y algunas conductas defensivas, aunque nunca había ocurrido algo similar, ya que siempre regresaba a casa. "Es la primera vez que pasa algo así. No sabemos qué esté pasando por su mente. Alguna vez intentamos que recibiera atención, pero ella misma decía que estaba bien y ya no continuaba con el tratamiento", relató.

Pese al paso de los días, la familia continúa realizando recorridos para colocar fichas de búsqueda y mantener activa la difusión del caso, aunque hasta ahora no han recibido información que conduzca a su localización.

Finalmente, indicó que la familia se mantiene en contacto con la Fiscalía de Personas Desaparecidas, que sigue las investigaciones del caso. Destacó que Ana Erika Martínez no dejó ningún recado ni aviso para ninguno de sus tres hijos antes de salir de su vivienda.