Reconocen 48 años de servicio público

Saltillo, Coah. - Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo del mes de noviembre, el alcalde Javier Díaz González entregó a Manuel Pérez Reyes el "Galardón Zapalinamé al Servicio Público Municipal 2026", en reconocimiento a su trayectoria de más de 48 años en el Gobierno Municipal de Saltillo.

Actualmente, Pérez Reyes se desempeña en la Dirección de Catastro y, al recibir este reconocimiento, estuvo acompañado por familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Reconocimiento a Manuel Pérez Reyes en Cabildo de Saltillo

Además, dentro de los asuntos abordados durante la sesión, fueron aprobados dos dictámenes de la Comisión de Bienes Municipales, Equipo No Utilizable y Adquisiciones, relativos a la autorización para desafectar diversos bienes muebles de propiedad municipal, cuya condición se determinó como no útiles, por lo que resulta procedente su desincorporación.

Uno de los dictámenes anteriores se refiere a bienes municipales que han dejado de ser útiles para la prestación del servicio de alumbrado público en Saltillo, pero que conservan utilidad, por lo que se aprobó su donación al municipio de Parras de la Fuente.

Detalles sobre la sesión del Cabildo

Asimismo, la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico presentó siete dictámenes que fueron aprobados por unanimidad, los cuales están relacionados con asignaciones de nomenclatura y justificación de adiciones de nomenclaturas.

Finalmente, la décima regidora, Yajaira Margarita Briones Aguilar, realizó un pronunciamiento en materia de concientización sobre el cáncer testicular.