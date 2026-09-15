Clínica 7 del IMSS: padres reportan problemas con la vacuna BCG

Madres y padres de familia reportaron dificultades para conseguir la vacuna BCG para sus recién nacidos en las unidades médicas del IMSS, donde la aplicación se concentra en determinados días y está sujeta a la disponibilidad de dosis.

La situación fue expuesta a través de redes sociales, donde una usuaria preguntó dónde podía encontrar la vacuna BCG, luego de recibir información sobre un posible desabasto del biológico.

La consulta generó múltiples comentarios de personas que relataron experiencias similares en distintas unidades médicas. Uno de los testimonios señala que el pasado viernes acudió a la Clínica 7 del IMSS, donde le informaron que no estaban llegando las vacunas y tendría que acudir nuevamente hasta que hubiera disponibilidad.

Otros usuarios comentaron que en la Clínica 7 la BCG se aplica los viernes y que solo se abren uno o dos frascos, por lo que las dosis se destinan a los menores que alcanzan a ser atendidos. "Los días viernes, solo abren uno o dos frascos y los que completen o vayan llegando", refiere uno de los comentarios publicados.

Una madre relató una situación similar en la clínica de Castaños, donde le informaron que la vacuna llegaba únicamente los viernes y el frasco se abría únicamente si había más de tres niños para recibirla. También hubo testimonios de derechohabientes que afirmaron haber acudido y recibido como respuesta que existía desabasto, mientras que otros señalaron que deben hacer fila desde temprano para alcanzar una dosis.

En la Clínica 86, de acuerdo con otro comentario, los menores son registrados en una lista y, cuando llega la vacuna y se abre un frasco, se les comunica para que acudan a recibirla. De la misma manera, usuarios del ISSSTE, cuando no hay un frasco abierto, también se registran a los menores y se les pide regresar cuando haya disponibilidad.