Desempleo en Monclova: Mario Dante Galindo señala efectos de la desaceleración

La industria manufacturera en México enfrenta un escenario de desaceleración derivado de la incertidumbre en torno a la revisión del T-MEC, lo que impacta la generación de empleo, contratación y los niveles de producción, principalmente en el sector automotriz.

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de empleo de la CTM Nacional, señaló que el panorama laboral se ha visto afectado de manera sostenida en los últimos meses, con especial impacto en entidades del norte del país, como Coahuila, donde el desempleo se ha agudizado.

"Es un tema que venimos arrastrando desde hace meses, incluso años, Monclova aparece en el escenario nacional en el tema de desempleo de manera sobresaliente por el caso de Altos Hornos de México", señaló.

La situación se agrava por la falta de definición en la revisión del acuerdo comercial y la posibilidad de ajustes en aranceles a exportaciones hacia Estados Unidos, especialmente en autopartes y vehículos terminados.

En ese contexto, destacó que Coahuila mantiene papel estratégico como principal exportador de autopartes del país hacia Estados Unidos, lo que lo convierte en una de las entidades más expuestas a los cambios en las reglas del comercio internacional.

Advirtió que el sector atraviesa una reducción en contrataciones, cierres de empresas y en bajos volúmenes de producción, además de un comportamiento inusual en el mercado laboral.

En el contexto internacional, recordó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó reservas sobre la firma del acuerdo, aunque posteriormente señaló que eventualmente sería ratificado.

"Hay buenas noticias en cuanto a que el tratado se va a firmar, ¿Cómo? Eso es lo que no sabemos, pero al menos tenemos la certidumbre de que se va a firmar".

Señaló que la incertidumbre tras este proceso ha frenado la actividad económica y urgió a la definición del acuerdo para reactivar contrataciones y procesos de reclutamiento, en un contexto en el que el país ya no puede sostener la especulación comercial.