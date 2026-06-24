Monclova busca atraer inversiones de empresas metalmecánicas

MONCLOVA, COAH.- Dos empresas del sector metalmecánico retomaron las conversaciones con autoridades municipales para analizar su posible instalación en Monclova, informó Reginaldo Calderón, director de Pro Monclova.

El funcionario señaló que ambas compañías manifestaron interés desde el primer trimestre del año y actualmente continúan evaluando la información proporcionada por el municipio, con la intención de concretar una inversión en los próximos meses.

Indicó que las gestiones se realizan en coordinación con el alcalde Carlos Villarreal, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Economía, Luis Olivares, a fin de definir incentivos y condiciones que favorezcan la llegada de nuevos proyectos productivos a la región.

Calderón destacó que, de manera paralela, empresas como Yura, Doosung y Dual continúan con procesos de contratación, lo que refleja movimiento en el mercado laboral local.

Precisó que durante una reciente jornada de reclutamiento participaron alrededor de 500 personas para cubrir cerca de 300 vacantes, lo que permitió fortalecer la base de contratación de las empresas instaladas en la región.

Aunque actualmente son dos las firmas interesadas en establecer operaciones en Monclova, señaló que existen otros proyectos en evaluación cuya información permanece reservada debido a acuerdos de confidencialidad.

El director de Pro Monclova destacó que la ciudad compite con otros municipios y estados para atraer inversiones, por lo que se promueven ventajas como la infraestructura disponible, el desarrollo de parques industriales, la mano de obra calificada y la ubicación estratégica de la región.

Añadió que, de concretarse las negociaciones, los acuerdos podrían cerrarse durante el presente año. Sin embargo, explicó que la construcción de nuevas naves industriales puede requerir entre ocho y nueve meses, por lo que también se analiza el uso de instalaciones ya existentes para agilizar la puesta en marcha de los proyectos.

Finalmente, expresó confianza en que el segundo semestre del año será favorable para la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la actividad económica en Monclova y la Región Centro.