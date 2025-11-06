Alcalde de Monclova afronta recorte presupuestal federal

Tras conocerse el recorte presupuestal federal para Coahuila dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el alcalde Carlos Villarreal Pérez expresó que su administración continuará trabajando con responsabilidad y eficiencia para mantener el desarrollo y la estabilidad de Monclova, priorizando los servicios básicos y la seguridad.

El edil reconoció que los ajustes en el presupuesto federal representan un desafío, pero destacó la coordinación permanente del Gobernador Manolo Jiménez Salinas con la presidenta de México, para gestionar recursos y consolidar proyectos estratégicos para el estado.

"Sabemos que el Gobernador, aparte de lo que se autoriza en el presupuesto, trabaja de la mano con la presidenta para trazar una ruta de inversión en distintos proyectos anunciados para Coahuila durante el sexenio. Hay que estar atentos a los que siguen en marcha y a los que el gobernador continúa gestionando para beneficiar a todas las regiones, incluida Monclova", señaló Villarreal.

El alcalde subrayó que, pese a los recortes, la proyección económica y de inversión para 2026 no se verá afectada, pues se realizarán los ajustes necesarios para mantener el rumbo. "El presupuesto es una proyección; al ejecutarlo debemos ir tomando decisiones responsables, pero sin sacrificar la seguridad, los servicios primarios ni la operatividad del municipio", afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de continuar impulsando la hospitalidad industrial, tema prioritario en su administración, en conjunto con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada. "Estamos visualizando inversiones constantes que nos permitan definir hacia dónde vamos como ciudad, fortaleciendo la llegada de nuevas empresas y generando más empleos para nuestra gente", agregó.

"Tenemos que buscar el cómo sí, aprovechar al máximo los recursos disponibles y tomar decisiones que no afecten el día a día de nuestra ciudad", puntualizó.