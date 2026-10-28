Ven panorama difícil para lograr la unidad

La posibilidad de consolidar una verdadera unidad entre los diferentes grupos sindicales y de extrabajadores que exigen la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA) enfrenta serios obstáculos debido a la dispersión de liderazgos y la falta de certeza jurídica, reconoció José Luis Morales.

El vocal del grupo de Defensa Laboral señaló que alcanzar acuerdos resulta una tarea compleja, ya que las distintas expresiones que operan en torno al conflicto caminan por rutas separadas. Entre ellas mencionó a los compañeros apostados en la puerta tres, quienes carecen de una figura jurídica formal como asociación, así como la postura del sindicato democrático operado por el grupo del señor Leija.

Asimismo, Morales apuntó la presencia de otros sectores, como el grupo de los extrabajadores de 60 y más o simpatizantes que no guardan relación directa con la defensa laboral central, lo que genera que cada facción "estire para su lado". No obstante, aclaró que la postura de su agrupación se ha mantenido al margen de partidos políticos para evitar mayores diferencias.

Pese a este escenario de división, el representante insistió en que la exigencia central debe enfocarse en la justicia colectiva y en la reactivación general de la acerera, buscando beneficiar a la totalidad de los afectados y no a intereses particulares de un solo bloque.