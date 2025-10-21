Detenido en hotel Viena de Monclova por posible vínculo con célula criminal

Uno de los detenidos durante el cateo realizado en el hotel Viena de Monclova podría pertenecer a una célula criminal, informó el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez. La acción se logró gracias a la red de inteligencia que permitió identificar al sospechoso y actuar de manera inmediata.

El otro detenido es originario de Ciudad Frontera, mientras que el presunto integrante de la célula es de otro estado, pegadito al noreste, sin que se haya precisado cuál. Ambos fueron asegurados como parte de las medidas de prevención y seguridad que mantiene la Fiscalía en la región centro de Coahuila.

Fernández Montañez destacó que ni una semana pasó desde que se detectó al sospechoso hasta su captura. "Tan pronto se le identificó, se logró su detención. No le bajamos la guardia en este tema", afirmó, resaltando la coordinación entre corporaciones y la acción preventiva de las autoridades.

El fiscal subrayó que la investigación sigue abierta para determinar si hay más personas involucradas en los hechos. Además, advirtió que los cateos y operativos continuarán, como parte de la estrategia de seguridad estatal para mantener la vigilancia y la tranquilidad en la región.