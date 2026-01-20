Comerciantes desalojados temporalmente en Monclova

Ante los trabajos de rehabilitación que se realizan en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, comerciantes ambulantes que operaban en el lugar fueron retirados de manera temporal, con la finalidad de permitir el avance de la obra, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

El funcionario municipal explicó que la rehabilitación del espacio deportivo se encuentra en curso, por lo que fue necesario solicitar a los comerciantes que desalojaran el área mientras concluyen los trabajos. Señaló que, una vez terminada la obra, se analizará la posibilidad de que puedan regresar o ser reubicados en otro espacio.

Medina detalló que estos comerciantes no cuentan con un permiso formal que garantice la legalidad de su permanencia en el lugar, ya que su instalación se dio hace muchos años a través de un convenio verbal. No obstante, aclaró que el municipio no busca afectarlos, sino únicamente pedirles que den la oportunidad de concluir la rehabilitación.

"Lo único que se está haciendo es permitir que se terminen los trabajos. Una vez concluidos, los comerciantes podrán acomodarse nuevamente, aunque no en el mismo punto específico que tenían, sino mediante una reubicación", indicó.

Agregó que dentro del complejo deportivo se están realizando diversas modificaciones en distintas áreas, como el sector de tiro con arco y el auditorio, lo que obliga a reorganizar los espacios disponibles.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento señaló que, en la última plática sostenida con los comerciantes, estos solicitaron que se les garantice el regreso una vez concluido la rehabilitación; sin embargo, precisó que dicho tema deberá revisarse posteriormente con el área de Ingresos para determinar las condiciones correspondientes.