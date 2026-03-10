Fiscalía busca a Ana Erika Martínez: desaparecida desde el 8 de marzo

A dos días de no tener noticias sobre su paradero, familiares de Ana Erika Martínez Ballesteros, de 52 años, continúan en su búsqueda luego de que fuera vista por última vez el pasado 8 de marzo, fecha en que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

Ante la denuncia presentada por sus familiares, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Centro activó el Protocolo Alba para intensificar las labores de localización y solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicarla.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la autoridad, la mujer nació el 7 de noviembre de 1974, es de nacionalidad mexicana, de complexión media, mide aproximadamente 1.60 metros y pesa cerca de 68 kilogramos. Tiene tez aperlada, cabello largo, lacio y negro, así como ojos color café.

Según los datos proporcionados en el reporte, el día de su desaparición vestía blusa roja, pantalón del mismo color y sandalias negras. Entre las señas particulares que podrían facilitar su identificación destacan varios tatuajes visibles: uno en el pecho con la huella de un bebé, otro en el tobillo con tres elefantes y uno más en la muñeca izquierda con la figura de un amuleto.

Familiares indicaron que la mujer no padece enfermedades ni existían motivos aparentes para que se ausentara, por lo que su desaparición ha generado preocupación. La Fiscalía del Estado pidió a la población que, en caso de contar con información que contribuya a localizarla, se comunique al número de emergencias 911, al WhatsApp 844 506 2447, o al teléfono 844 438 0700, además del correo electrónico de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.