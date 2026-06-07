Eidan Vásquez desaparece al buscar a su madre

La búsqueda de su madre, quien enfrenta problemas de adicción y no cuenta con un domicilio fijo, llevó a un menor a salir de casa de su abuela y perderse, generando la movilización de familiares y autoridades en la ciudad.

El niño, identificado como Eidan Vásquez, salió del domicilio de su abuela en la colonia Rivera con la intención de encontrar a su mamá, quien presuntamente deambula por distintos sectores debido a su situación.

Fue su abuela, Norma Fuentes Guerra, quien reportó su desaparición a Seguridad Pública, indicando que el menor había salido aproximadamente 40 minutos antes sin que se conociera su paradero.

De acuerdo con el reporte, el niño vestía playera azul y pantalón de mezclilla, por lo que se inició su búsqueda en calles cercanas, así como en zonas donde se tiene conocimiento que pudiera encontrarse su madre.

La situación expone el entorno vulnerable en el que se encontraba el menor, quien, motivado por el vínculo con su madre, decidió salir a buscarla pese a las condiciones adversas.

Hasta las 17:00 horas del día de ayer, el menor no había sido localizado, por lo que familiares y autoridades continuaban con los recorridos y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

El caso pone de relieve las consecuencias sociales que derivan de las adicciones, particularmente cuando impactan directamente en menores de edad.

La comunidad se mantiene alerta ante la desaparición de Eidan, esperando que su búsqueda concluya con un desenlace positivo.