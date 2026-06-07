Piden a diputados cumplir promesas

Sin importar el resultado de las elecciones de este domingo, es importante que quien resulte ganador atienda las necesidades de la región y su gente dentro de su trabajo legislativo y no se olvide de la ciudadanía una vez que llegue al cargo.

Mario Garza Pérez, coordinador local del Frente Cardenista, hizo un llamado a la población para participar en la jornada electoral de manera libre y sin presiones, al señalar que durante este proceso se percibió poco interés ciudadano, debido al desencanto que existe hacia los partidos políticos y las campañas.

"Esperemos que sea una elección democrática, ya que estamos viendo unas elecciones muy apagadas en todos los partidos, no hay ni a cuál irle, toda la contienda estuvo muy lenta y la gente está decepcionada".

El gestor social consideró que muchas de las propuestas presentadas durante las campañas estuvieron alejadas de las verdaderas facultades de un diputado local, particularmente lo relacionado con AHMSA.

"Juegan otra vez con la gente obrera, los engañan de que les van a ayudar, cuando un diputado local realmente no puede solucionar muchas cosas de índole federal".

Asimismo, pidió a la ciudadanía no dejarse intimidar ni condicionar por liderazgos políticos o programas sociales durante el proceso electoral.

"Que no se deje comprar la gente y que si les dicen que les van a quitar una beca o algún apoyo, lo denuncien ante la autoridad, porque esos programas son de los impuestos de todos, no de los partidos".

El coordinador local del Frente Cardenista insistió en que los futuros legisladores deberán mantener cercanía con la población y responder a las problemáticas de la región una vez concluida la elección.