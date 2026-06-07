Obispo de Saltillo llama a la participación ciudadana en 2026

SALTILLO, Coahuila.- En el marco de las elecciones de 2026, el obispo de Saltillo, Hilario González García, convocó a la población coahuilense a participar activamente en las urnas y subrayó la importancia de que las autoridades y representantes que surjan de este proceso actúen con honestidad, justicia y sentido de servicio.

Tras acudir a votar en la escuela primaria Anexa a la Normal, el jerarca católico destacó que la participación ciudadana es una pieza fundamental para fortalecer la democracia y construir instituciones más cercanas a las necesidades de la población.

Señaló que el compromiso no recae únicamente en los votantes, sino también en quienes tienen la responsabilidad de organizar y conducir el proceso electoral, así como en los funcionarios públicos que asumirán cargos de representación.

Respecto a las expectativas sobre los futuros diputados, jueces y demás autoridades, González García afirmó que la sociedad requiere servidores públicos capaces de responder con congruencia a las demandas ciudadanas, siempre dentro del marco legal y privilegiando el bien común.

Indicó que el respeto a las leyes y a la dignidad de las personas debe ser una constante en el ejercicio del poder, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayores condiciones de paz, justicia y bienestar.

El obispo también destacó que la comunidad católica ha mantenido jornadas de oración para pedir por las autoridades y por el desarrollo ordenado de la elección. Expresó su deseo de que la jornada transcurra con tranquilidad, respeto entre los participantes y una amplia asistencia a las casillas.

Al ser consultado sobre reportes de incidentes registrados en algunos municipios del estado, relacionados presuntamente con el proceso electoral, evitó profundizar en los casos específicos y reiteró la necesidad de que todas las acciones se conduzcan conforme a derecho y con pleno respeto a los derechos de las personas.

Finalmente, insistió en que el voto representa una herramienta clave para la construcción de una sociedad más participativa y equitativa, por lo que invitó a los ciudadanos a involucrarse de manera responsable en la vida democrática de Coahuila.