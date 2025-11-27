Rehabilitación de cancha de fútbol en Saltillo beneficia a miles de deportistas

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González entregó a la comunidad la rehabilitación integral de la cancha de fútbol once de la unidad deportiva Abraham Curbelo, la cual se convierte en la octava área en su tipo que es atendida a través del programa "Activa tu Parque".

Díaz González afirmó que estas acciones son posibles con el apoyo solidario del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y afirmó que han sido todo un éxito, ya que los parques atendidos hasta el momento son disfrutados por miles de personas.

"Invertimos en deporte, porque esto fortalece valores como la disciplina y el trabajo en equipo, luego las personas los trasladan a su vida personal y profesional, lo que genera una mejor comunidad", comentó el alcalde de la ciudad.

Javier Díaz recordó que, además del Abraham Curbelo, ya se concluyeron a través de "Activa tu Parque" la plaza Mirasierra Spurs, la plaza Skate Park de la Saltillo 2000, las de la colonia Roma, Benito Juárez, La Fragua y Nazario Ortiz Garza, así como el parque Carlos R. González; y están en proceso las de los parques Jesús Carranza y el del sector Gustavo Espinoza Mireles.

¿Qué acciones se han realizado en los parques rehabilitados?

El Edil agregó que, como parte de la esencia de este programa, en los parques ya rehabilitados se han llevado actividades culturales y deportivas para devolverles la vida a esos espacios en beneficio de la comunidad.

En representación del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, reiteró el compromiso de la administración estatal de trabajar en equipo con Javier Díaz, a quien mencionó como el alcalde del deporte.

"Tenemos un alcalde de hechos no de palabras, que trabaja en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mejorar la calidad de vida de la población, así que sigamos haciendo equipo", apuntó Elizondo Pérez.

El director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, Antonio Nerio Maltos, informó que la rehabilitación de la cancha del parque Abraham Curbelo consistió en el retiro de la superficie anterior, se construyó la dala de concreto, se fabricó un dren pluvial, se instaló el nuevo pasto sintético, colocación de malla de nylon en las cabeceras, rehabilitación del sistema de alumbrado y de las porterías.

Agregó que se rehabilitaron las banquetas colindantes al parque y se coloca malla ciclónica en la cancha de béisbol de la misma unidad deportiva, todo con una inversión de casi 7 millones de pesos.

"Activa tu Parque es uno de los programas insignia de esta administración municipal porque estamos convencidos de que el deporte, la cultura y la convivencia deben estar cerca de las familias saltillenses", comentó Nerio Maltos.

La atleta y exfutbolista profesional, Alejandra Sorchini, agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por atender este espacio que será aprovechado por miles de personas, entre deportistas y entrenadores.

"Ver este campo rehabilitado me llena de emoción y me da esperanza porque sé lo que este tipo de espacios representan para las niñas y los niños, yo los invito a cuidarlos porque son proyectos que transforman vidas", comentó la deportista.