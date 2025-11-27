Premio Municipal de la Juventud 2025: jóvenes saltillenses son reconocidos

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de reconocer el talento, la disciplina, la innovación y la capacidad de transformar de las y los jóvenes saltillenses, el alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, entregó el Premio Municipal de la Juventud edición 2025 en sus seis categorías.

Se entregó el premio al grupo "Jóvenes con Valor", en la categoría Logro Social; a Jorge Alberto Rodríguez Hernández, en Logro Académico; a Alejandro Carrillo de la Fuente, Logro Cultural; a Alejandra Monserrath Iturbe Arellano, en Logro Deportivo; a Marijose Laureano Rivera, en Logro Ciencia y Tecnología; y a Luis Ernesto Elizalde Narro, en Logro Emprendedor.

¿Qué acciones se están tomando para apoyar a la juventud?

En su mensaje, Díaz González aseveró que su gobierno trabaja de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para brindar oportunidades de desarrollo para la juventud.

"Saltillo se está moviendo, modernizando y preparándose para ofrecer las mejores oportunidades a la generación que hoy nos inspira. Saltillo es semillero de campeones. Fortalecemos infraestructura, impulsamos deportes y promovemos eventos", comentó el alcalde.

Entre las acciones están: la integración del Consejo Municipal de la Juventud, la capacitación de más de 2 mil personas a través del programa "Impulso a la Juventud", casi 500 jóvenes integrados a servicio social y prácticas profesionales, participación en campañas antialcohol, "Fiesta Segura", y "Juventud Segura".

El foro "Aquí Andamos los Jóvenes", el Mercado Joven con 200 emprendedores, además del programa de transporte público "Aquí Vamos Gratis" el cual lo utilizan muchas y muchos jóvenes para trasladarse a su escuela o trabajo.

¿Quiénes son los representantes del gobierno en el evento?

El representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas y coordinador del programa Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, refirió a los jóvenes galardonados y de mención honorífica como agentes de cambio y motor que impulsa a las nuevas generaciones.

"Quiero reconocer el esfuerzo e impulso que brinda el alcalde Javier Díaz para destacar el talento de todas y todos los jóvenes de Saltillo", señalo Elizondo Pérez.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, destacó que en esta edición se recibieron 174 registros o postulaciones, los cuales fueron analizados para definir a quienes se les entrega el reconocimiento y menciones honoríficas.

Destacó esta edición en que el alcalde Javier Díaz González incluyó la disciplina de Ciencia y Tecnología, para destacar el valor de la juventud en carreras de actualidad.

En representación de quienes recibieron el Premio Municipal de la Juventud, la ganadora en Logro Deportivo, Alejandra Monserrath Iturbe Arellano, resaltó la importancia de las oportunidades de desarrollo que se les brinda a las y los jóvenes en Saltillo.

"Quiero agradecer a Javier Díaz por su compromiso con la juventud, por brindarnos espacios que reconocen nuestro esfuerzo, por inspirarnos con su propia historia y por creer en nuestro potencial. Gracias por impulsar iniciativas que nos motivan a crecer y a seguir construyendo. Este premio no es un final, es un impulso, un recordatorio de que la juventud no solo sueña, la juventud actúa, transforma y avanza, incluso contra la corriente", compartió la nadadora Iturbe Arellano.

¿Quiénes más asistieron al evento?

En el evento también estuvo el Director del Instituto Estatal de la Juventud, Iván Terashima Zamora; la regidora presidenta de la Comisión de Juventud, Yajaira Margarita Briones Aguilar; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres.