Carlos Villarreal recibe a inversionistas en Monclova para generar empleo

Como parte del compromiso de fortalecer el desarrollo económico y la generación de empleo, inversionistas asiáticos arribaron a Monclova con el interés de instalarse en la región, marcando un inicio alentador para el 2026 en materia de atracción de nuevas empresas.

Esta visita da continuidad a lo anunciado a finales del 2025, cuando se estableció como prioridad atraer nuevas inversiones que impulsen el crecimiento económico del municipio.

"Recibimos en Monclova a inversionistas interesados en instalarse en nuestra región. Seguiremos trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y con la iniciativa privada, para generar las condiciones que permitan la llegada de más inversiones que se traduzcan en desarrollo y bienestar para las familias de Monclova", compartió el alcalde Carlos Villarreal.

Durante la agenda de trabajo, el alcalde Carlos Villarreal Pérez y los inversionistas realizaron recorridos por diversas naves y parques industriales, con el objetivo de conocer la infraestructura disponible y las ventajas competitivas que ofrece la ciudad para el establecimiento de nuevas empresas.

El edil agradeció el respaldo de CITIUS, cuyo apoyo fue clave para concretar esta visita, y reiteró que se continuará impulsando alianzas estratégicas que fortalezcan el desarrollo económico de la región.

Desde el inicio de su administración, Carlos Villarreal Pérez ha logrado atraer nuevas empresas y ha anunciado la llegada de más inversiones para este año, con el objetivo de seguir generando fuentes de empleo.

De acuerdo con lo proyectado y anunciado a finales del 2025, se espera la creación de más de 5 mil empleos durante los primeros meses del 2026, resultado del trabajo coordinado y de la confianza que inversionistas nacionales e internacionales han depositado en Monclova.

Este arranque del año reafirma a Monclova como un municipio competitivo y con condiciones favorables para la inversión, consolidándose como un polo de desarrollo y oportunidades laborales para sus habitantes.