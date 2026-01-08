Contactanos
Coahuila

Carlos Villarreal recibe a inversionistas en Monclova para generar empleo

La llegada de inversionistas asiáticos a Monclova refuerza el compromiso del alcalde Carlos Villarreal con el desarrollo económico local.

Por Carolina Salomón - 08 enero, 2026 - 05:19 p.m.
Carlos Villarreal recibe a inversionistas en Monclova para generar empleo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Como parte del compromiso de fortalecer el desarrollo económico y la generación de empleo, inversionistas asiáticos arribaron a Monclova con el interés de instalarse en la región, marcando un inicio alentador para el 2026 en materia de atracción de nuevas empresas.

      Esta visita da continuidad a lo anunciado a finales del 2025, cuando se estableció como prioridad atraer nuevas inversiones que impulsen el crecimiento económico del municipio.

      "Recibimos en Monclova a inversionistas interesados en instalarse en nuestra región. Seguiremos trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y con la iniciativa privada, para generar las condiciones que permitan la llegada de más inversiones que se traduzcan en desarrollo y bienestar para las familias de Monclova", compartió el alcalde Carlos Villarreal.

       

      Durante la agenda de trabajo, el alcalde Carlos Villarreal Pérez y los inversionistas realizaron recorridos por diversas naves y parques industriales, con el objetivo de conocer la infraestructura disponible y las ventajas competitivas que ofrece la ciudad para el establecimiento de nuevas empresas.

      El edil agradeció el respaldo de CITIUS, cuyo apoyo fue clave para concretar esta visita, y reiteró que se continuará impulsando alianzas estratégicas que fortalezcan el desarrollo económico de la región.

      Desde el inicio de su administración, Carlos Villarreal Pérez ha logrado atraer nuevas empresas y ha anunciado la llegada de más inversiones para este año, con el objetivo de seguir generando fuentes de empleo.

       

      De acuerdo con lo proyectado y anunciado a finales del 2025, se espera la creación de más de 5 mil empleos durante los primeros meses del 2026, resultado del trabajo coordinado y de la confianza que inversionistas nacionales e internacionales han depositado en Monclova.

      Este arranque del año reafirma a Monclova como un municipio competitivo y con condiciones favorables para la inversión, consolidándose como un polo de desarrollo y oportunidades laborales para sus habitantes.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados