Esra Cavazos dialoga con ciudadanos sobre seguridad y empleo en Monclova

Monclova, Coahuila.– La candidata al Congreso del Estado por el Distrito 5, Esra Cavazos del Bosque, continúa fortaleciendo el diálogo con la ciudadanía a través de reuniones y recorridos en distintos sectores de Monclova, donde ha recogido las principales inquietudes y propuestas de las familias.

Durante esta jornada, sostuvo encuentros con votantes de las colonias Progreso, San José, Guerrero y del poniente, donde destacó la necesidad de mantener la seguridad, impulsar el desarrollo económico y generar mayores oportunidades para las familias monclovenses.

Esra Cavazos señaló que la campaña ciudadana ha sido una de las principales fortalezas de este proyecto, ya que las familias no solo escuchan las propuestas, sino que también expresan sus ideas y planteamientos para mejorar la ciudad.

La candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC ha resaltado que de los temas que más preocupa a la población es el empleo y el fortalecimiento económico de Monclova, por lo que aseguró que desde el Congreso trabajará en coordinación con el Gobierno del Estado, el municipio, organismos empresariales y sociedad civil para impulsar condiciones que permitan la llegada de nuevas inversiones.

Asimismo, resaltó que Monclova cuenta con infraestructura, instituciones educativas y capital humano preparado para atraer más empresas y detonar nuevas oportunidades de crecimiento.

Durante los encuentros en las colonias, Esra Cavazos también escuchó testimonios de ciudadanos que han encontrado en el emprendimiento una alternativa para salir adelante, motivo por el cual reiteró su propuesta de impulsar programas de microcréditos para apoyar pequeños negocios y fortalecer la economía familiar.

En materia de seguridad, la candidata afirmó que una de las principales solicitudes de la población es preservar la paz y tranquilidad que caracterizan a Coahuila, fortaleciendo la coordinación entre sociedad y gobierno.