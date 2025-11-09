Esterilizarán mascotas

SABINAS, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villareal, confirmó la realización de una jornada de esterilización para gatos y perros este sábado en Sabinas, que tendrá como sede el Laboratorio de Patología Animal, ubicado sobre el Paseo de los Leones, frente a la Feria Expo Sabinas, y estará abierta de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Jiménez Villareal informó que los 100 espacios disponibles para la esterilización se llenaron en las primeras dos horas después de la convocatoria, lo que refleja el interés de la comunidad en controlar la población de animales en la región. "Esto nos empuja a seguir haciendo estas actividades", dijo el funcionario.

La jornada de esterilización es parte de un esfuerzo continuo para replicar estas acciones en los cinco municipios de la jurisdicción sanitaria de la región carbonífera, que incluye Sabinas, Rosita, Múzquiz, Juárez y Progreso. El objetivo es ofrecer servicios de esterilización en todos los municipios de manera simultánea.

Trascendió que la esterilización es una forma efectiva de controlar la población de animales y prevenir problemas de salud pública. Se recomienda a los dueños de mascotas que aprovechen esta oportunidad para esterilizar a sus animales y contribuir a la salud y bienestar de la comunidad.

Finalmente, Jiménez Villareal destacó que en materia de prevención de enfermedades, la Secretaría de Salud en el Estado y la Jurisdicción Sanitaria No. 3 continúan trabajando de la mano en acciones como esta dirigida a controlar la población canina y felina.