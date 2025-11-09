Descartan que el IMSS frene proceso de venta

La reciente demanda presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de Altos Hornos de México por más de 755 millones de pesos no afectará el proceso de venta de la siderúrgica, así lo aseguró el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, quien dijo que es un procedimiento normal dentro del proceso.

Luego de que el pasado 04 de noviembre se presentara un nuevo requerimiento del Seguro Social para exigir el pago correspondiente a las cuotas y prestaciones de los trabajadores, Ismael Leija Escalante negó que esto vaya a detener el proceso, tal y como sucedió con el caso de MADISA.

Mencionó que este es un procedimiento dentro del proceso jurídico que enfrenta la empresa dentro del concurso mercantil, y que corresponde a las dependencias reclamar los adeudos que se les deben.

"Eso lo tienen que hacer como parte del proceso, son dependencias que se les debe y lógico que lo van a hacer o ya lo hicieron, no solo el Seguro, hay otras dependencias como Pemex, pero se tiene que hacer".

Mencionó que es parte del proceso y las dependencias se encuentran sujetas al orden de prelación para el pago una vez que se concrete la venta, sin embargo señaló que en esta parte entra el Gobierno Federal, para apoyar en la recuperación de AHMSA.

Señaló que la intervención del Gobierno Federal será clave para que la recuperación de la empresa avance, al facilitar acuerdos entre el nuevo dueño y las instituciones acreedoras como el IMSS, Infonavit, SAT y Pemex.

"Aquí es donde entra el Gobierno Federal, que ha dicho que se va a apoyar con todo, se tiene que poner de acuerdo con los posibles compradores para dar facilidades y que se concrete todo esto, establecer un plan de pagos o condonaciones, ya serían arreglos entre el Gobierno y el nuevo dueño".

Leija Escalante confió en que el reciente acuerdo alcanzado entre el síndico y la empresa MADISA permitirá destrabar el proceso judicial y avanzar en la eventual reactivación industrial.

"Van caminando las cosas, se van dando, yo siempre lo había dicho, es un proceso judicial que lleva tiempo y entre más se metan amparos o recursos, lo único que hacen era frenar, lo bueno que ya se pusieron de acuerdo y que esto empiece a caminar", indicó.