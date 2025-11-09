Automóvil se Estrella Contra Poste de Telmex en Minas de Barroterán

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Un accidente vial se registró en este mineral, luego de que un automóvil compacto se estrellara contra un poste de Telmex.

El percance ocurrió en la intersección de las calles Matamoros y Reforma, en plena zona centro de la localidad, generando alarma entre los vecinos del sector.

El vehículo involucrado, un Chevrolet Aveo, fue localizado en el sitio por elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron que era conducido por un joven identificado como Emanuel N.

Según el reporte preliminar, la falta de precaución al conducir habría sido el factor determinante que provocó el impacto.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables tanto en el automóvil como en la infraestructura urbana.

El poste de Telmex quedó severamente afectado, lo que podría generar interrupciones en el servicio telefónico de la zona.

Los oficiales a cargo del director del Mando Único, José Ponce Sánchez, se encargaron de asegurar el área y realizar el levantamiento correspondiente para deslindar responsabilidades.

El vehículo fue retirado con apoyo de una grúa, mientras se iniciaban las investigaciones.

Este incidente pone de relieve la importancia de conducir con responsabilidad, especialmente en zonas urbanas donde el tránsito peatonal y vehicular es constante.

Por ello, las autoridades locales exhortan a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad y mantenerse alerta al volante para evitar este tipo de situaciones.