Colaboración Educativa Impulsa Desarrollo Profesional en Monclova

Como parte del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, las universidades y la iniciativa privada, el alcalde Carlos Villarreal Pérez visitó el Centro de Idiomas de la UAdeC, donde se imparten los cursos del idioma coreano a 50 estudiantes universitarios, con el objetivo de fortalecer la formación académica de las y los jóvenes monclovenses y prepararlos para las oportunidades que ofrece el crecimiento industrial de la región.

El programa contempla, en una primera etapa, una beca y la inversión para libros y materiales para estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera y el Instituto Tecnológico de Monclova. Los estudiantes egresados tendrán mayor preparación académica y competencias técnicas, así como el dominio de un segundo idioma, que hoy resulta clave para el desarrollo profesional.

"Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez y en coordinación con las universidades y la iniciativa privada estamos preparando a nuestros jóvenes para los empleos del futuro. Estamos construyendo un modelo educativo que responda a las necesidades del sector productivo. El idioma coreano es una herramienta que abrirá más puertas a nuestros jóvenes", señaló el alcalde.

Durante esta visita estuvieron presentes la regidora de Educación, Arte y Cultura, Glenda Lila Suárez Rodríguez; la directora de Educación, Clara Yuridia Briseño; Luis Carlos Talamantes Arredondo, Coordinador de la Unidad Norte de la UA de C; Lourdes Morales Oyervides, Coordinadora general de Relaciones Internacionales, en representación del rector de la UA de C Octavio Pimentel Martínez; María Angélica Rivera Ochoa, Coordinadora del Centro de Idiomas de la UA de C; Ximena Sofía Valdés Valdés, maestra titular del curso de coreano; así como Darío Hernández Guerrero, Director del Instituto Tecnológico de Monclova, y Armando Castro Murguía, Director de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera.

Con esta iniciativa el Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, las universidades y la iniciativa privada, para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes monclovenses, brindándoles las herramientas necesarias para enfrentar los retos del mercado laboral actual.