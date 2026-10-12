Tras descarga eléctrica, Alexander enfrenta meses de recuperación

Una descarga eléctrica mientras trabajaba dejó con quemaduras graves a Alexander, de 20 años, quien permanece hospitalizado en la Clínica 7 del Seguro Social y requiere varios lavados quirúrgicos e injertos de piel, por lo que su familia busca apoyo económico para continuar con su tratamiento.

Ruth Zapata, madre del joven, relató que el accidente ocurrió cuando Alexander utilizaba un rodillo para pintar una vivienda donde estaba trabajando, y sintió que la corriente eléctrica lo alcanzó.

Tras el accidente, Alexander fue trasladado al hospital Saint Marie, donde recibió atención médica, luego de que le negaron la atención en el IMSS al no contar con seguridad social, pero el costo de los procedimientos llevó a la familia a buscar su traslado a otra institución, donde pudiera continuar con el tratamiento.

Las lesiones de la descarga alcanzaron su brazo derecho y parte del torso y espalda, que resultaron con quemaduras, y también sufrió daños en el corazón.

La madre de Alexander explicó que los médicos le informaron que su hijo necesita varios lavados quirúrgicos para retirar la piel afectada por las quemaduras, además de posibles injertos de piel.

La madre señaló que uno de los procedimientos quirúrgicos pendientes debía realizarse desde el pasado miércoles, pero no fue posible debido al costo que representaba para la familia.

Alexander fue trasladado el viernes y ahora continúa bajo atención médica en la clínica 7, donde esperan que el cirujano determine las siguientes intervenciones y el alcance de las lesiones.

Mencionó que la recuperación podría extenderse entre tres y cuatro meses, periodo en el que el joven no podrá trabajar.

Antes del accidente, Alexander realizaba trabajos de corte de cabello en su domicilio y buscaba empleos eventuales para generar ingresos, por lo que la familia enfrenta ahora gastos médicos y otras necesidades durante su recuperación.

Ruth Zapata pidió el apoyo de quienes puedan realizar alguna aportación económica para cubrir los gastos que se han generado durante la atención de su hijo, así como la deuda que adquirieron para cubrir los gastos de la clínica privada y que asciende a más de 100 mil pesos.

Señaló que quienes deseen pueden aportar a la tarjeta 4189143171247946 o comunicarse al teléfono 8662828233 para conocer la situación.