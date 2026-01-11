Ricardo Lojero advierte sobre descenso de temperatura en la región Centro

Ante el marcado descenso de temperatura que se prevé para este fin de semana, el director del Hospital de la Cruz Roja exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar accidentes, intoxicaciones y casos de hipotermia, principalmente en los sectores más vulnerables.

Ricardo Lojero Alvarado señaló que durante este fin de semana se registró un marcado descenso en la temperatura que impactará a la región Centro, por lo que externó que es importante mantenerse abrigados y resguardados, especialmente con los adultos mayores y niños.

"Lo principal es que la gente tenga dónde cubrirse, dónde estar, y tener mucho cuidado cuando hay calentadores de carbón o de leña, porque también pueden ser perjudiciales", señaló.

El director médico recomendó evitar salir a la calle durante las horas de mayor frío, sobre todo en el caso de los adultos mayores, quienes deben permanecer en casa, bien cubiertos y en reposo.

Explicó que la hipotermia puede presentarse en cualquier momento si una persona permanece descubierta o a la intemperie, incluso dentro de viviendas con condiciones precarias, donde las personas más vulnerables son las personas que se encuentran en situación de calle.

El médico hizo un llamado de solidaridad a la ciudadanía para apoyar a quienes estén en situación, reportar los casos o canalizar a estas personas a refugios temporales, a través de Bomberos u otras instancias, donde puedan resguardarse del frío.

También alertó sobre los riesgos de utilizar sistemas de calefacción improvisados, sobre todo con el uso de "braseros" ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Hasta el momento, indicó, no se han registrado casos de hipotermia ni de intoxicaciones relacionadas con el frío en la institución, aunque mencionó que no se debe de bajar la guardia.