Coahuila

Protección Civil activa alerta por frío en Monclova

Se espera un descenso de temperaturas de hasta -2 grados centígrados en Monclova, con lluvias dispersas.

Por Carolina Salomón - 25 enero, 2026 - 08:14 a.m.
Protección Civil activa alerta por frío en Monclova
      Ante la llegada del frente frío número 30, que traerá consigo un marcado descenso de temperaturas de hasta -2 grados centígrados y la probabilidad de lluvias dispersas, la Dirección de Protección Civil de Monclova activó una alerta preventiva dirigida a la población.

      Según información del Servicio Meteorológico Nacional, el periodo de mayor riesgo se concentrará entre la tarde-noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando se esperan los valores más bajos en el termómetro, así como una sensación térmica más intensa debido a la humedad.

      El director de Protección Civil, Pedro Alvarado Flores, señaló que se mantiene en operación un dispositivo permanente de vigilancia y prevención, el cual incluye recorridos por diferentes sectores de la ciudad para detectar y apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, además de prevenir incidentes derivados del frío extremo.

       

      Se encuentra habilitado un albergue temporal en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, donde se brinda resguardo a quienes lo requieran. En caso de que la demanda supere la capacidad, se tiene prevista la apertura de otros espacios ubicados para el oriente de Monclova.

      Se hizo el llamado a la ciudadanía para protegerse adecuadamente del frío, poniendo especial atención en niñas, niños y adultos mayores, evitar exposiciones prolongadas a las bajas temperaturas y reducir salidas innecesarias. Asimismo, reiteraron la recomendación de no utilizar anafres ni fogones al interior de los hogares y verificar el correcto funcionamiento de calentadores de gas o eléctricos.

       

      Finalmente, Protección Civil destacó que el municipio se encuentra listo para atender cualquier contingencia relacionada con las bajas temperaturas y exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.

