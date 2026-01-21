Accidente en Saltillo: Volkswagen Vento volcado en bulevar Morelos

SALTILLO, Coahuila.- Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Morelos, a la altura de las instalaciones de Protección Civil, al norte de la ciudad de Saltillo, luego de que el conductor de un vehículo se quedara dormido mientras manejaba.

La unidad involucrada, un Volkswagen Vento color arena, circulaba con dirección al norte cuando su conductor perdió el control del volante, subió al camellón central y se impactó contra un árbol.

El golpe provocó que el automóvil volcara y quedara recostado sobre uno de sus costados en plena vialidad.

Durante el incidente, un vehículo Kia que transitaba por el mismo carril no logró detener su marcha debido a lo repentino del accidente, impactándose contra el Vento ya volcado, lo que ocasionó daños considerables en la parte frontal izquierda del segundo automóvil.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para asegurar la zona, atender a los involucrados y realizar las diligencias correspondientes.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambos vehículos.