Desconexión digital: trabajadores no atenderán asuntos laborales fuera de horario

La iniciativa de desconexión digital, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su análisis, representará un beneficio para los trabajadores al limitar las comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo, aunque su aplicación dependerá de lo establecido en los contratos laborales.

El director del Centro de Conciliación Laboral, Roberto Ramírez, explicó que si la reforma es avalada por el Senado establecería criterios para respetar la jornada laboral y evitar que los empleados sean requeridos constantemente fuera de su horario.

"Con esta iniciativa se establece que el trabajador no tiene obligación de atender asuntos laborales, ya sea llamadas o mensajes de los jefes, una vez que haya concluido su horario laboral".

Sin embargo, advirtió que cada caso deberá analizarse conforme al contrato firmado entre trabajador y empresa, así como a la naturaleza de la actividad que se desempeña.

"Hay que ver el contrato y en qué términos se acordó, porque en ocasiones se establece que el trabajador deberá estar disponible, por lo que entonces se deberá cumplir esa condición, así como también depende de la naturaleza del trabajo, entonces esa condición tendría que cumplirse".

En los empleos con actividades regulares la iniciativa implicaría que los trabajadores no puedan ser requeridos fuera de su jornada laboral, salvo situaciones previamente establecidas.

Consideró que de aprobarse, la medida favorecería el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores.