CANACO Monclova promueve compras responsables en el Buen Fin 2025

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo la décimo quinta edición del Buen Fin, que es considerado como "el fin de semana más barato del año", y se realizan con el objetivo de impulsar las ventas locales y ofrecer descuentos a la población.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Óscar Mario Medina Martínez, indicó en rueda de prensa que esta edición 2025 contará con participación de un mayor número de empresas incluyendo tiendas Oxxo y Walmart de México, que anteriormente realizaba una campaña por su cuenta.

"Anunciamos el inicio de los trabajos para la quinceava edición, del Buen Fin, que como ustedes saben, este proyecto nació con el propósito de tener el fin de semana más barato para el consumidor".

A través de esta campaña se ofrecen diferentes descuentos a los clientes, que dependen de cada negocio, pero en algunos casos alcanzan hasta un 50 o 60 por ciento, con una fuerte participación en rubros como electrónica, telefonía, ropa, joyería y automóviles.

Oscar Mario Medina indicó que para la edición 2025, se busca superar las ventas que se registraron en la edición del 2024, en donde se alcanzaron ventas de 173 mil millones de pesos.

Este año, el programa se extenderá un día más, realizándose del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, con el objetivo de que la población tenga acceso a los descuentos que ofrecen los comercios participantes.

Externó que al igual que en años anteriores se tendrá la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que mantiene una bolsa de 500 millones de pesos en sorteos para quienes realicen sus compras con tarjeta de crédito.

Finalmente, el presidente de CANACO Monclova llamó a la población a realizar compras responsables, cuidando el patrimonio familiar.

"Es importante que las familias compren con sentido, que se surtan de lo que realmente necesitan y no se excedan en sus gastos, para evitar consecuencias financieras, aquí lo importante es aprovechar los descuentos, pero con responsabilidad", indicó.