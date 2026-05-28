Cámara de Comercio ofrece descuentos para incentivar el voto en Coahuila

Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana en la jornada electoral del próximo 7 de junio, la Cámara de Comercio promoverá en los negocios afiliados la implementación de descuentos, promociones y regalos para quienes acudan a votar.

El presidente de la CANACO, Arturo Valdés Pérez, informó que el organismo empresarial históricamente ha colaborado en campañas de promoción del voto en coordinación con las autoridades electorales, por lo que en este proceso volverán a impulsar acciones con el fin de motivar a la ciudadanía.

Señaló que por el momento se desconoce el número de comercios que participarán, al no existir un registro como tal, sin embargo llamó a los socios de la cámara a participar en esta campaña. "Yo quisiera que los comerciantes pusieran descuentos, promociones o regalaran algo para promover el voto, es una participación ciudadana y es una obligación que tenemos como mexicanos salir a votar".

Valdés Pérez indicó que la participación de los comercios será completamente voluntaria, aunque confió en que habrá buena respuesta debido a que este tipo de iniciativas también ayudan a generar movimiento económico en los negocios locales.

El líder empresarial reconoció que las elecciones locales suelen enfrentar bajos niveles de participación, particularmente las relacionadas con diputaciones, situación que consideró preocupante por el impacto que tienen las decisiones públicas en la vida cotidiana de la población. "Hemos visto que las votaciones para diputados locales son muy desairadas, muy apáticas para la gente, por eso la importancia de motivar el voto y decirle a la gente que salgan a participar", indicó.

La Cámara de Comercio busca aumentar la participación ciudadana en las elecciones locales del 7 de junio. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por fomentar el compromiso cívico y la responsabilidad social entre los ciudadanos.

Arturo Valdés Pérez destaca la importancia de motivar el voto ante la apatía en elecciones anteriores. La participación de los comercios será completamente voluntaria, lo que permite a los negocios decidir cómo contribuir a esta causa.

Los comercios que participen ofrecerán descuentos y promociones de manera voluntaria. Esta estrategia no solo busca aumentar la participación electoral, sino también generar un impacto positivo en la economía local.