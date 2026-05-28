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Coahuila

Centro de Conciliación Laboral recibe quejas por utilidades en Coahuila

Los trabajadores tienen un año para presentar quejas tras el vencimiento del plazo, y el centro ofrece orientación para resolver los conflictos laborales.

Por Gerardo Martínez - 28 mayo, 2026 - 08:52 p.m.
El Centro de Conciliación Laboral de Monclova reportó dos quejas relacionadas con el reparto de utilidades previo al vencimiento del plazo legal para las empresas.
El Centro de Conciliación Laboral de Monclova reportó dos quejas relacionadas con el reparto de utilidades previo al vencimiento del plazo legal para las empresas.
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      El próximo 30 de mayo vence el plazo legal para que las empresas cumplan con el reparto de utilidades a sus trabajadores, y hasta el momento el Centro de Conciliación Laboral ha recibido dos quejas relacionadas con incumplimientos y diferencias en el pago de esta prestación.

      El director del Centro de Conciliación Laboral, Roberto Ramírez, informó que de acuerdo al artículo 122 de la Ley Federal de Trabajo las empresas o personas morales deben cubrir el pago de utilidades del 01 de abril al 30 de mayo, por lo que este sábado vence el plazo legal para realizar la dispersión del recurso.

      Señaló que hasta el momento se han atendido dos quejas en el centro, una que obedece al ejercicio actual, y una más del año pasado, que se presentó a unos días que venza el plazo legal. Mencionó que ambos casos obedecen a la inconformidad por el monto otorgado, donde los trabajadores señalan que alcanzaban un mayor monto.

      Señaló que como parte del procedimiento se cita a ambas partes para llegar a un acuerdo y cumplir con el pago, estableciendo una audiencia en un plazo no mayor a 15 días entre ambas partes.

      Asimismo, indicó que una vez concluido el plazo, los trabajadores tendrán un periodo de un año para presentar su queja, en caso de existir, ante lo que el centro dará la orientación que sea necesaria.

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