Incendio consume unidad de Rescate Múzquiz: no hay lesionados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un lamentable incidente se registró la tarde del viernes en esta ciudad, cuando una unidad de Rescate Múzquiz fue consumida por las llamas mientras atendían un siniestro en el camino que conduce a la etnia de Los Negros Mascogos y que conecta con la carretera Múzquiz–Boquillas del Carmen.

El vehículo, destinado a labores de apoyo y auxilio, quedó reducido a cenizas en cuestión de minutos. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió mientras los voluntarios combatían un incendio en dirección al Nacimiento.

En medio de las maniobras, el fuego alcanzó la unidad, propagándose rápidamente y sin posibilidad de ser controlado por los rescatistas. Armando López Guerrero, propietario del vehículo y presidente de la fundación Rescate Múzquiz, confirmó los hechos y lamentó la pérdida del equipo que durante años había servido para atender emergencias en esta localidad.

Señaló que, aunque la unidad resultó completamente destruida, afortunadamente no se registraron personas lesionadas, destacó que este incidente representa un duro golpe para las labores de auxilio, pues la unidad era fundamental para el traslado de personal y equipo en situaciones de emergencia. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para sumar esfuerzos en la recuperación de recursos que permitan continuar con la misión de apoyo.

Finalmente, López Guerrero reiteró el compromiso de Rescate Múzquiz de seguir trabajando en beneficio de la población, pese a las adversidades. Subrayó que la pérdida material no detendrá la vocación de servicio, manteniendo firme su propósito de salvaguardar la seguridad de los habitantes de Múzquiz y sus comunidades vecinas.