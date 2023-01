Desea Génesis una fiesta de Mimí Mouse

MONCLOVA., COAH.-Génesis está por cumplir 7 años y su deseo es tener una fiesta con temática de "Mimí Mouse", su madre Perla Arriaga Solís dijo que aunque ella quiere cumplir el sueño de su pequeña, no cuentan con el recursos necesarios para hacerlo, ya que su esposo no tiene trabajo y para mantener su humilde hogar tanto ella como su madre recogen láminas, fierros y botellas para luego venderlas y así obtener el alimento diario.

En un jacalito construido de lámina y cartón habita la familia de Génesis, una tierna y pequeña niña que nunca ha recibido un festejo de cumpleaños, ya que su familia prefiere ocupar los pocos recursos económicos que ingresan a su casa para alimentarse y por lo menos vivir al día, pues en ocasiones hasta el llevar el alimento diario causa tristeza, dolor y desesperanza.

Perla sin poder contener el llanto, relata cómo Génesis de 7 años y su hijo de 8 no asisten a la escuela pues la pobreza en la que viven incluso los imposibilitó de este derecho, pues los pequeños niños ni siquiera están registrados, por lo que no tienen un documento que avale su existencia.

"Yo quiero que mis hijo ingresen a la escuela, pero desgraciadamente ellos no tienen acta de nacimiento, no están registrados y necesitamos de ese documento para que por fin puedan ir a aprender a sus clases, Génesis es una niña muy inteligente y aunque no tiene cuadernos, lápices, borradores o mochila, aprende rápido y desea un día poder acudir a la escuela a estudiar, hacer amigos y aprender muchas cosas nuevas".

Por su padre la abuelita de Génesis quien también habita el jacalito en la colonia las Esperanzas dice que para ello sería muy bonito festejar el cumpleaños número 7 de la pequeña Génesis, ya que su condición económica no permitió que le realizaran un regalo en navidad o día de reyes, pues son "lujos" que los niños que viven en la periferia de la ciudad no se pueden dar aunque así lo deseen.

"Génesis viven ahí tras lomita"

Para llegar a casa de Génesis las personas tienen que recorrer la avenida las torres y en la calle 11 subir para poder cruzar por un camino de terracería y así llegar a al jacalito donde esta pequeña niña espera que sus sueños se hagan realidad.

Génesis mencionó que a ella le gusta mucho el personaje de Mimí y que quiere una piñata, bolsitas, ropa y calzado de fiesta para ella y sus hermanos, pues aun y cuando está por cumplir 7 años de edad, nunca ha tenido un festejo lleno de niños, regalos y sorpresas debido a la condición económica en la que su familia vive.

Llena de ternura e inocencia, Génesis nos invitó a su festejo de cumpleaños y aunque su esperanza es mucha, ella sabe que no es seguro que la gente acuda y le lleve un regalo, asegurando que vive muy lejos pero aun así realizó una invitación extensiva.

"Yo les pido que me cooperen para mi fiesta, pueden traer un regalo, comida y refrescos, yo o invito pero mis papis no tiene mucho para hacer mi fiesta, pero sé que diosito me va a cumplir mi sueño el 25 de enero cuando yo cumplo 7 años".

Es importante señalar que quienes quieran apoyar a la pequeña Génesis y su familia con enseres para el festejo, con ropa, alimento, calzado o con recursos económicos para que ella y sus hermanos sean registrados ante el registro civil, pueden llamar al 8662832573 o acudir a su domicilio en la privada Juan Carlos Terrazas de la colonia las Esperanzas.