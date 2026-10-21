"Mis papitos, mis súper héroes": el desgarrador adiós de Toñito a sus padres

"Hay papitos de mi vida, no saben el dolor tan inmenso que me están dejando en mi corazoncito", escribió Antonio, conocido como Toñito, al despedirse de sus padres, Eduardo Alejandro Valadez Rodríguez y Amalia Margarita Orozco Ramírez, quienes fueron localizados sin vida en su domicilio, ubicado en la colonia Córdoba.

La tragedia dejó a Toñito frente a una ausencia que ninguna palabra parece alcanzar a describir. En un mensaje dedicado a sus padres, el joven recordó el amor que recibió de ellos, los cuidados que marcaron su vida y la compañía que, asegura, nunca le faltó.

"Siempre serán mis súper héroes", expresó, al agradecerles por amarlo, por nunca dejarlo solo y por haberlo formado como un hombre de bien.

Sus palabras, cargadas de dolor y amor, se convirtieron en una despedida para quienes fueron su refugio, su apoyo y una parte fundamental de su vida.

"Me van a hacer tanta falta", escribió, antes de enviarles un beso y un abrazo hasta el cielo, con la esperanza de que su amor permanezca más allá de la muerte.

"Los ama mucho, mucho, su hijo Toñito", concluyó en el mensaje con el que expresó el vacío que dejaron sus padres.

Circunstancias de la tragedia

De acuerdo con los datos del caso, Eduardo Alejandro Valadez Rodríguez habría privado de la vida a Amalia Margarita Orozco Ramírez y posteriormente se habría suicidado.

Ambos fueron encontrados sin vida dentro de su vivienda.

Impacto en la comunidad

Mientras las circunstancias de la tragedia forman parte de los hechos por esclarecer, el mensaje de Toñito deja ver la dimensión más íntima de esta pérdida: la de un hijo que despide a sus padres y recuerda, en medio del dolor, a quienes considera sus eternos superhéroes.