Autoridades advierten sobre desinformación: grupos delictivos

Tras la difusión de mensajes alarmistas en grupos y cadenas de WhatsApp que advierten sobre el supuesto ingreso de grupos delictivos a la región, autoridades exhortaron a la población a no caer en información falsa que solo busca generar pánico.

Los textos que circulan en la aplicación hacen referencia a presuntos hechos violentos derivados de la muerte del líder criminal en Jalisco, asegurando que se replicarán situaciones como quema de vehículos, incendios en tiendas y ataques a personas que se encuentren en la vía pública.

Sin embargo, autoridades de seguridad advirtieron que dichos mensajes no cuentan con sustento oficial y forman parte de cadenas que se han viralizado sin verificación, principalmente a través de WhatsApp.

Indicaron que este tipo de información falsa provoca desinformación y alarma social innecesaria, además de entorpecer el trabajo preventivo que se realiza en coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar reenviar mensajes no confirmados y consultar únicamente fuentes oficiales antes de compartir cualquier contenido relacionado con temas de seguridad.

Hasta el momento, no existe alerta oficial que confirme los hechos descritos en las cadenas y pidieron mantener la calma y la responsabilidad digital para no contribuir a la propagación de rumores.