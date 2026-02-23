Contactanos
Coahuila

Autoridades advierten sobre desinformación: grupos delictivos

Las autoridades de seguridad han señalado que los mensajes alarmistas en WhatsApp carecen de fundamento y solo buscan generar pánico en la población.

Por Carolina Salomón - 23 febrero, 2026 - 09:12 p.m.
Autoridades advierten sobre desinformación: grupos delictivos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras la difusión de mensajes alarmistas en grupos y cadenas de WhatsApp que advierten sobre el supuesto ingreso de grupos delictivos a la región, autoridades exhortaron a la población a no caer en información falsa que solo busca generar pánico.

      Los textos que circulan en la aplicación hacen referencia a presuntos hechos violentos derivados de la muerte del líder criminal en Jalisco, asegurando que se replicarán situaciones como quema de vehículos, incendios en tiendas y ataques a personas que se encuentren en la vía pública.

      Sin embargo, autoridades de seguridad advirtieron que dichos mensajes no cuentan con sustento oficial y forman parte de cadenas que se han viralizado sin verificación, principalmente a través de WhatsApp.

      Indicaron que este tipo de información falsa provoca desinformación y alarma social innecesaria, además de entorpecer el trabajo preventivo que se realiza en coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.

      Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar reenviar mensajes no confirmados y consultar únicamente fuentes oficiales antes de compartir cualquier contenido relacionado con temas de seguridad.

      Hasta el momento, no existe alerta oficial que confirme los hechos descritos en las cadenas y pidieron mantener la calma y la responsabilidad digital para no contribuir a la propagación de rumores.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados