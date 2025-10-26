Un éxito la campaña de influenza y COVID

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de proteger a la población ante el inicio del otoño donde las temperaturas empiezan a bajar, la Jurisdicción Sanitaria No. 3 puso en marcha una intensa campaña de vacunación preventiva contra la influenza y el COVID-19. La Secretaría de Salud desplegó brigadas de enfermería en escuelas, centros comerciales y espacios públicos, logrando una notable participación ciudadana.

El jefe jurisdiccional, Carlos Jiménez Villarreal, reconoció el compromiso de la comunidad al acudir de forma masiva a los módulos de vacunación. Destacó que esta respuesta anticipada es clave para reducir los riesgos de contagio de enfermedades respiratorias graves, especialmente entre los grupos vulnerables como niños y adultos mayores.

Para esta temporada otoño-invierno, el sector salud distribuyó 19 mil dosis contra la influenza y miles más contra el COVID-19, incluyendo biológicos del laboratorio Pfizer. La estrategia busca reforzar el esquema de inmunización antes de que se presenten los repuntes habituales de enfermedades respiratorias.

El Dr. Jiménez informó que, hasta la fecha, no se han registrado nuevos casos de COVID-19 en la región, lo que atribuye a la efectividad de las campañas preventivas. Confía en que, gracias a la vacunación oportuna, el índice de contagios se mantendrá bajo durante los meses más fríos.

Aunque tampoco se han reportado casos recientes de influenza, el funcionario recordó que históricamente esta enfermedad tiende a aumentar en invierno. Por ello, se decidió iniciar la campaña con anticipación, priorizando espacios escolares y comerciales para facilitar el acceso a la vacuna.