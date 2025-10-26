Impulsan conciencia de limpieza

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- En los primeros meses de la Administración Pública Municipal 2025–2027, liderada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, se ha dado prioridad al servicio de recolección y manejo de residuos, una problemática que por años afectó la imagen y salud de la comunidad. Con acciones concretas y el respaldo de la ciudadanía, el municipio ha comenzado a transformar su entorno.

Entre los logros más destacados se encuentra la limpieza total del basurero local, que por años acumuló desechos sin control. Además, se rehabilitó el camino de acceso, anteriormente intransitable por la cantidad de basura, lo que ahora permite un tránsito seguro y ordenado. También se recuperó el campo de fútbol "La Granja", donde ya se han reanudado los encuentros deportivos de béisbol y fútbol, devolviendo a la comunidad un espacio vital para la convivencia.

Uno de los compromisos de campaña más simbólicos se ha cumplido: evitar que en Minas de Barroterán se siga tirando basura, sin importar su procedencia. Actualmente, el basurero local solo recibe escombro y maleza, lo que representa un avance significativo en el manejo responsable de residuos. Esta medida busca fomentar una cultura de respeto ambiental y orden urbano.

No obstante, persiste la preocupación por aquellos ciudadanos que continúan arrojando basura en zonas prohibidas, ignorando los señalamientos y esfuerzos realizados. Esta conducta no solo afecta la imagen del municipio, sino que pone en riesgo la salud pública y el trabajo colectivo. Por ello, se ha reiterado el llamado a la conciencia ciudadana para mantener limpias las áreas rehabilitadas y cuidar los espacios comunes.

La administración ha advertido que quienes sean sorprendidos tirando basura en lugares no autorizados serán sancionados conforme a la ley. "Una comunidad limpia refleja respeto, orden y compromiso con el bienestar de todos", expresó la alcaldesa. Con estas acciones, Minas de Barroterán avanza hacia un modelo de gestión más sustentable y participativa.