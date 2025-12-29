Emotiva despedida a José Luis Hernández en Monclova

A bordo de un tráiler fue trasladado el féretro del empresario transportista José Luis Hernández Ramírez, conocido como "El Chivero" y propietario de la línea FMK, en una despedida solemne que reunió a familiares, amigos y operadores del autotransporte.

Entre pitidos prolongados de claxon y una caravana de vehículos adornados con flores, el empresario de la tercera edad fue acompañado en su último recorrido por calles de la Zona Centro de Monclova, cumpliendo así un homenaje que reflejó su trayectoria y arraigo dentro del sector transportista.

El féretro fue colocado en la caja de uno de sus propios tráileres, símbolo del trabajo que marcó su vida. Previamente, sus restos fueron velados en una conocida funeraria ubicada sobre el bulevar Francisco I. Madero, en la colonia Guadalupe.

Posteriormente, el cortejo se trasladó a la iglesia Santiago Apóstol, localizada en la calle Venustiano Carranza, del Centro donde se celebró una misa de cuerpo presente. Finalmente, José Luis Hernández Ramírez fue llevado al panteón Sagrado Corazón de Jesús, donde recibió cristiana sepultura.

Durante el sepelio, familiares expresaron emotivos mensajes de despedida, destacando el legado personal y laboral que dejó entre quienes lo conocieron. Su hija, Lucía García, despidió a su padre con palabras que conmovieras: "En ese tráiler me vine contigo de Hermosillo, Sonora, y ahora hicimos el último recorrido juntos, papi. Te amo y te voy a extrañar mucho".

Cabe señalar que el empresario llevaba varios días hospitalizado y, de manera lamentable, perdió la vida a consecuencia de una enfermedad.