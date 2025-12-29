Ganadores de la rifa de motocicletas en Full ´N Go Madero

Gasolineras Full ´N Go da a conocer a los ganadores de la esperada rifa de cuatro motocicletas Italika modelo 2026, promoción que generó gran entusiasmo entre sus clientes.

El sorteo se llevó a cabo mediante cuatro rifas, una en cada sucursal, bajo una dinámica transparente que consistió en extraer cinco boletos de la tómbola, siendo únicamente el quinto boleto el ganador, mientras que los primeros cuatro no obtenían premio.

Los afortunados ganadores por sucursal fueron:

· Full ´N Go Asturias: Tomás Melchor Escamilla, con el boleto número 33737.

· Full ´N Go Hidalgo: Neftalí González Cerda, con el boleto premiado 20202.

· Full ´N Go San José: Mónica Belén Zavala, con el número 22370.

· Full ´N Go Madero: Rosendo Campos, con el boleto 5649.

El evento fue encabezado por el gerente de las sucursales, Willie Zamora, quien estuvo acompañado por empleados y trabajadores de la empresa. El directivo fue el encargado de realizar personalmente la llamada telefónica a cada uno de los ganadores, dándoles la grata sorpresa de haber resultado premiados.

Finalmente, se informó que la fiesta de entrega de premios se realizará hoy en la gasolinera Full ´N Go sucursal Madero en punto de las 4:00 p.m., donde los ganadores deberán presentar su boleto original y una identificación oficial para recibir su motocicleta, cerrando así con éxito esta promoción que reafirma el compromiso de la empresa con sus clientes.