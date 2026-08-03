Seis años de lucha; hoy Toñis es libre de cáncer

Durante casi un año acudió a terapia psicológica para aprender a aceptar su nueva realidad y recuperar la confianza en sí misma.

Tuve que aprender a quererme como soy de aquí en adelante, compartió.

que aprender a quererme como soy de aquí en adelante, compartió. La fuerza de la familia y la fe

de la y la fe Durante todo el proceso, Toñis reconoce que su principal apoyo fue su familia y su fe.

Agradeció especialmente a sus padres, a su hermana Vero, quien fue su enfermera y estuvo al pendiente de sus cuidados, así como a sus hijas Fátima y Estefanía, su esposo Marco Balboa y sus hermanos Luis y Pablo.

Recordó también a su padre, quien la acompañó durante parte de la enfermedad y falleció en 2023. «En esta situación uno se da cuenta verdaderamente de quién está y quién no. Ellos fueron muy importantes en mi vida», expresó.

Un mensaje para quienes enfrentan cáncer

Después de superar la enfermedad, Toñis envió un mensaje a quienes atraviesan un diagnóstico similar: mantener la fe, confiar en los médicos y rodearse de personas que brinden apoyo emocional. Reconoció que recibir una noticia de cáncer provoca miedo, pero afirmó que la actitud y el acompañamiento familiar son fundamentales durante el proceso.

También pidió empatía hacia los pacientes, al señalar que algunas palabras pueden lastimar en momentos de vulnerabilidad. «Si no tienes algo positivo que dar, evita los comentarios. Necesitamos mucho amor y cariño», dijo.

El apoyo de otras sobrevivientes

Durante su recuperación, Toñis encontró respaldo en la Asociación por una Vida contra el Cáncer A.C., ubicada en Ciudad Frontera, donde pacientes y sobrevivientes comparten experiencias y reciben apoyo psicológico, pelucas, prótesis, brasieres especiales y acompañamiento.

La asociación, encabezada por Lourdes Leal Ramírez, reúne a más de 100 integrantes de municipios como Castaños, Frontera, Cuatro Ciénegas y San Buenaventura.

«Quien te entiende es una persona que ha vivido o está pasando por el proceso », señaló.

es una persona que ha vivido o está pasando por el », señaló. Después del cáncer también hay secuelas

Aunque recibió el alta médica, Toñis explicó que las pacientes continúan enfrentando consecuencias del tratamiento. Entre ellas mencionó cansancio extremo, dolor en articulaciones y huesos, mareos y otros efectos que pueden permanecer durante años.

«Cuando termina el cáncer vienen las secuelas. Lo que queda es esperar que el cuerpo se empiece a desintoxicar y volver poco a poco a la normalidad», explicó.

Hoy, después de seis años de lucha, Toñis celebra una nueva oportunidad de vida y busca que su historia sirva como mensaje para otras mujeres: el diagnóstico no representa el final, sino el inicio de una batalla que puede ganarse con atención médica, apoyo y esperanza.