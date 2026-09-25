Despidieron al doctor Cuti entre recuerdos y gratitud

CABEZA PRINCIPAL: Despiden al doctor Cuti Entre recuerdos y gratitud FRONTERA, COAH.- Entre abrazos, recuerdos y muestras de cariño, familiares, amigos, médicos y compañeros de trayectoria despidieron a Manuel Cutberto Solís Oyervides, conocido como el doctor "Cuti", quien falleció dejando una trayectoria ligada a la medicina y al servicio público de Frontera.

En la Funeraria Latinoamericana, ubicada en la zona Centro, se reunieron personas que compartieron con él distintas etapas de su vida, entre ellas exalcaldes, integrantes del Partido Acción Nacional, médicos y ciudadanos que acudieron a acompañar a su familia.

Mario Dávila, exalcalde de Frontera, recordó al doctor Cuti no solamente como un compañero de la vida pública, sino como un vecino y amigo con quien compartió buena parte de su historia personal.

Recuerdos y Legado del Doctor Cuti

"Fuimos vecinos prácticamente toda la vida, a media cuadra de distancia. Estudiamos juntos en Monterrey y después coincidimos también en la política", recordó. Dávila señaló que Solís Oyervides fue alcalde de Frontera antes que él y posteriormente diputado local, etapas en las que, dijo, mantuvo su vocación de servicio.

"Fue una excelente persona, un excelente médico y un excelente servidor público", expresó. Más allá de los cargos que ocupó, Dávila destacó la huella personal que dejó entre quienes lo conocieron.

Recordó que ayudó a muchas personas y que dedicó buena parte de su vida al servicio de los demás, además de describirlo como un buen padre, hijo y amigo.

"Ese es el legado que nos deja", resumió. Amador Moreno, exalcalde de Frontera, también acudió a acompañar a la familia y lamentó la pérdida de quien consideró un compañero de batallas dentro de la vida política y social del municipio.

"Muy triste para la familia, sobre todo para la familia, para todos los fronterenses. El doctor Cuti fue una persona muy querida, muy apreciada por mucha gente de Frontera", expresó.

Moreno destacó que Solís Oyervides tuvo una trayectoria que trascendió la política, al desempeñarse como médico y ocupar cargos de representación popular. "Fue diputado local, fue diputado federal y, aparte, médico de profesión. Lo conocíamos, una gran persona y sentimos definitivamente su partida; lo vamos a extrañar", señaló.

La Consternación de la Comunidad

El exalcalde afirmó que la noticia generó consternación entre habitantes de Frontera y consideró que, en momentos como este, lo más importante es acompañar a la familia. "La gente de Frontera está consternada por esta pérdida", manifestó.

Durante el velorio, la presencia de personas de distintos ámbitos reflejó las relaciones que el doctor Cuti construyó a lo largo de su vida, desde la medicina hasta la política y la convivencia cotidiana con los habitantes de Frontera.

Familiares, amigos y compañeros acudieron para darle el último adiós a quien, entre recuerdos y anécdotas, fue despedido no solo por los cargos que ocupó, sino por los vínculos personales que dejó entre quienes compartieron con él diferentes etapas de su vida.