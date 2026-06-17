Despedida emotiva a Marisa, joven de 22 años, en Monclova

Con mensajes de tristeza, sorpresa y cariño, amigos y conocidos despidieron a Marisa, una joven de 22 años que fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Los Álamos.

A través de redes sociales, las muestras de afecto no se hicieron esperar. Entre los mensajes destacó el de una usuaria identificada como Aylin, quien escribió: "Espero tu alma esté tranquila ahora y ya no sientas el dolor que cargabas en vida", reflejando el sentir de quienes lamentaron profundamente su partida.

Otros mensajes evidenciaron el impacto que dejó entre su círculo cercano. "Sigo en shock, descansa en paz amiga, te llevo siempre en mi corazón, tu gatihijo y yo te queremos y te extrañaremos... te veo en la otra vida", compartió Paloma de Hoyos. Mientras que Leo Hernández expresó: "Nunca voy a olvidar tu linda amistad, te extrañaré mucho".

Asimismo, otra joven de nombre Melissa, la recordó por su alegría: "Te extrañaré por siempre, a ti y a esa hermosa sonrisa que nunca volveré a ver, pero con la que siempre te recordaré. Te amaré eternamente, Marisa".

De acuerdo a información que trascendió fue la abuela de la joven quien realizó el hallazgo en la vivienda marcada con el número 919, ubicada en la calle 8, entre las calles 3 y 5 del mencionado sector, luego de regresar de atender a un familiar enfermo en un hospital.

El hecho ha generado consternación entre vecinos y conocidos, quienes coincidieron en recordar a Marisa con afecto y lamentaron profundamente su fallecimiento.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y cariño hacia Marisa, reflejando el impacto que tuvo en su círculo cercano.